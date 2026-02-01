DAX aktuell

Nach der starken Wochenmitte deutet sich am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag eine leichte Gegenbewegung an. Das Rekordhoch bleibt jedoch ins Sicht.

Nach dem deutlichen Anstieg am Mittwoch zeichnet sich beim DAX am Donnerstag eine kleine Korrektur ab. Zum Handelsstart verlor das Börsenbarometer 0,32 Prozent auf 25.198,38 Punkte und bleibt auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain.

Langfristiger Aufwärtstrend intakt?

Mit einem Tageshoch von 25.315 Punkten hatte der DAX am Vortag den höchsten Stand seit Mitte Januar 2026 erreicht. Zugleich rückte damit das Rekordhoch aus diesem Jahr wieder in greifbare Nähe. Erst ein Rückfall unter 25.000 Punkte würde diese Perspektive laut Experten vorerst wieder trüben.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Fed-Protokoll dämpft die Stimmung

Die bedeutenden US-Indizes präsentierten sich am Mittwoch zwar erholt, konnten ihr Niveau vom europäischen Handelsschluss jedoch nicht vollständig behaupten. Belastend wirkte insbesondere das Protokoll der Sitzung der Federal Reserve von Ende Januar, in dem auf die Risiken einer anhaltend hohen Inflation hingewiesen wurde. Die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die Fed waren zuletzt ohnehin weiter nach hinten gerückt.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX