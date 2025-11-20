Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 79,22 CHF ab.
Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 79,22 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 78,85 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,56 CHF. Zuletzt wechselten 502.771 Nestlé-Aktien den Besitzer.
Am 24.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 13,63 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 04.08.2025 auf bis zu 69,90 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,76 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,10 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 CHF.
Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Nestlé rechnen Experten am 18.02.2027.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,34 CHF in den Büchern stehen haben wird.
