Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nestlé. Die Aktionäre schickten das Papier von Nestlé nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 80,32 CHF.

Um 15:53 Uhr wies die Nestlé-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 80,32 CHF nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nestlé-Aktie bisher bei 80,56 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 79,64 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1.548.292 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,10 CHF. Im Vorjahr erhielten Nestlé-Aktionäre 3,05 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nestlé einen Gewinn von 4,34 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

