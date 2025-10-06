Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Montagvormittag

Kurs der Nordex

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 22,64 EUR zu.

Das Papier von Nordex konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 22,64 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 22,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 7.399 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 3,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 53,71 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,87 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,689 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie fällt dennoch: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert

Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September