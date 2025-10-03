Nordex Aktie News: Nordex schiebt sich am Freitagvormittag vor

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 22,98 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 22,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 23,08 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,00 EUR. Bisher wurden heute 42.145 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 2,00 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 54,40 Prozent sinken.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,86 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,689 EUR fest.

