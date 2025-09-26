Nordex Aktie
Marktkap. 5,12 Mrd. EURKGV 301,34 Div. Rendite 0,00%
WKN A0D655
ISIN DE000A0D6554
Symbol NRDXF
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Windturbinenhersteller dürfte ein weiteres solides Quartal hinter sich haben, schrieb Constantin Hesse in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Trotz ihres ordentlichen Laufs seit Jahresbeginn notiere die Aktie nicht weit oberhalb ihrer historischen Tiefstände./rob/gl/he
Zusammenfassung: Nordex Buy
|Unternehmen:
Nordex AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,38 €
|Abst. Kursziel*:
11,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
