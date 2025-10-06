DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,80 -1,2%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.468 ±0,0%Euro1,1716 -0,1%Öl65,40 +1,6%Gold3.926 +1,0%
AKTIE IM FOKUS: Nordex ziehen an auf Tradegate - Auftrag aus der Ukraine

06.10.25 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
22,74 EUR 0,22 EUR 0,98%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex könnten am Montag Kurs auf das Hoch seit dem Frühjahr 2021 nehmen. Über 23,44 Euro wäre es so weit.

Am Morgenmorgen legte der Kurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,7 Prozent auf 22,72 Euro zu, nachdem der Windkraftanlagen-Hersteller Aufträge aus der Ukraine über 189 Megawatt mitgeteilt hatte.

Mit einer Kursverdopplung sind die Nordex-Aktien 2025 unter den Favoriten im MDAX./mis/stk

