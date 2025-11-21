DAX23.150 -0,6%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1508 -0,2%Öl62,34 -1,4%Gold4.037 -1,0%
Nordex im Fokus

21.11.25 12:04 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

21.11.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,4 Prozent auf 25,84 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 25,84 EUR. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 25,72 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213.483 Nordex-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 28,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.01.2025 (10,48 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,084 EUR je Nordex-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 26,53 EUR.

Am 04.11.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,71 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Nordex-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 30.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
04.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
28.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
14.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

