Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Freitagmittag südwärts

03.10.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 22,48 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 22,48 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Nordex-Aktie ging bis auf 22,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 131.443 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 4,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 53,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,689 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie fällt dennoch: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert

Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter

Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

