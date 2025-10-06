Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 23,10 EUR.
Um 15:51 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 23,10 EUR zu. Bei 23,14 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 22,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 218.324 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 1,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Abschläge von 54,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.
Am 28.07.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Nordex die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,689 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.
Nordex-Aktie fällt dennoch: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert
Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
Nordex-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
