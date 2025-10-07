DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,72 -3,9%Nas22.776 -0,7%Bitcoin104.487 -1,9%Euro1,1672 -0,3%Öl65,17 -0,5%Gold3.978 +0,4%
Aktien Frankfurt Schluss: Kaum verändert - Rekorde bei Einzelwerten

07.10.25 17:50 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX verharrt weiter auf hohem Niveau. Seit dem Sprung über 24.500 Punkte am Freitag, auf den rasch Gewinnmitnahmen folgten, hat sich der deutsche Leitindex nur wenig bewegt. Am Dienstag schloss er mit plus 0,03 Prozent auf 24.385,78 Zählern. Marktanalysten sprachen von einer Konsolidierung.

Das Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten bleibt trotz der Turbulenzen im hoch verschuldeten Nachbarland Frankreich erreichbar. Die Anleger bleiben alles in allem gelassen, denn unter Experten herrscht die Meinung vor, dass Ansteckungseffekte auf andere Märkte kaum zu befürchten sind. Die Europäische Zentralbank (EZB) verfüge über ausreichend Instrumente, um Turbulenzen an den Anleihemärkten einzudämmen, hieß es etwa bei Index Radar.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen beendete den Dienstag mit minus 0,14 Prozent auf 30.836,16 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,27 Prozent auf 5.613,62 Zähler nach. Ähnlich schwächelte außerhalb der Euroregion auch der SMI in Zürich. Fast unverändert ging der FTSE 100 in London aus dem Tag. In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes zuletzt mit moderaten Verlusten./ck/he