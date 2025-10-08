Nordex erhält Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika erhalten. Geliefert werden sollen Turbinen des Typs N163 mit Kaltklima-Ausführung, wie das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 geplant. Die Namen der Kunden und der Projekte teilte Nordex nicht mit./err/stk
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.2019
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.2019
|Nordex Reduce
|HSBC
|22.05.2019
|Nordex Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.05.2019
|Nordex Reduce
|Kepler Cheuvreux
