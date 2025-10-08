Nordex erhält Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika erhalten. Geliefert werden sollen Turbinen des Typs N163 mit Kaltklima-Ausführung, wie das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 geplant. Die Namen der Kunden und der Projekte teilte Nordex nicht mit./err/stk

