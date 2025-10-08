DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.327 -0,1%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.385 +0,1%Euro1,1617 -0,4%Öl65,96 +0,4%Gold4.030 +1,2%
Nordex erhält Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika

08.10.25 07:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,16 EUR 0,42 EUR 1,85%
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika erhalten. Geliefert werden sollen Turbinen des Typs N163 mit Kaltklima-Ausführung, wie das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 geplant. Die Namen der Kunden und der Projekte teilte Nordex nicht mit./err/stk

