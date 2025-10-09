DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,63 -3,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.868 -1,2%Euro1,1631 ±0,0%Öl66,27 +0,3%Gold4.037 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen in diesem Jahr hin -- Mercedes-Benz plant Restrukturierung des Mobility-Geschäfts -- Gerresheimer, Nordex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Windanlagenbauer Nordex mit kräftigem Auftragsplus

09.10.25 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,48 EUR -0,12 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Nordex hat im dritten Quartal ein deutliches Wachstum beim Auftragseingang verbucht. So kletterte das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 26 Prozent auf 2,17 Gigawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Im zweiten Quartal hatte Nordex 2,3 Gigawatt an neuen Aufträgen an Land gezogen. Das Preisumfeld blieb weiterhin stabil.

Wer­bung

Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung sei im dritten Quartal 2025 leicht auf 0,93 Millionen Euro je Megawatt im Vergleich zu 0,92 Millionen im Vorjahresquartal gestiegen, hieß es weiter. Der leichte Anstieg sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen.

Zwischen Juli und September 2025 bestellten Kunden den Angaben zufolge insgesamt 362 Windenergieanlagen für Projekte in 16 Ländern, wobei die meisten Projekte aus Europa, insbesondere aus Deutschland, sowie Nordamerika, hier vor allem aus Kanada, kamen.

"Nach einem starken Auftragseingang von über 2 Gigawatt in jeweils der ersten beiden Quartale dieses Jahres setzte sich die sehr erfreuliche Entwicklung auch im dritten Quartal fort", sagte Unternehmenschef José Luis Blanco laut Mitteilung. "Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend auch im vierten Quartal fortsetzen können."/stk/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen