AKTIE IM FOKUS: Nordex könnten Hoch vom Vortag nochmals anlaufen
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex könnten am Donnerstag das Hoch vom Vortag wieder ansteuern. Nach aggregierten Auftragsdaten für das dritte Quartal lag der Kurs im vorbörslichen Handel mit 23,60 Euro leicht im Plus im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch. Da waren sie in der Spitze mit 23,96 Euro auf den höchsten Stand seit April 2021 geklettert.
Der Hersteller von Windturbinen übertraf im dritten Quartal mit Aufträgen mit einer Gesamtleistung von 2,2 Gigawatt die Markterwartungen. Die Konsensschätzung lautet auf eine Leistung von knapp 2 Gigawatt.
Das Unternehmen profitiere von Makrotrends wie Elektrifizierung und Energiebedarf für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von mwb Research. Gleichzeitig halte sich die Konkurrenz aus China in Grenzen./bek/mis
