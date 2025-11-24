DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,07 -0,7%Gold4.073 +0,2%
Aktie im Fokus

Nordex Aktie News: Nordex zieht am Vormittag an

24.11.25 09:25 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zieht am Vormittag an

Die Aktie von Nordex zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 25,82 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
25,66 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nordex konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 25,82 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,82 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.262 Nordex-Aktien.

Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 28,38 EUR an. Mit einem Zuwachs von 9,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 59,41 Prozent wieder erreichen.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,084 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,71 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 30.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,964 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
06.11.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Nordex Equal WeightBarclays Capital
05.11.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
