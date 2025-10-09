DAX24.644 +0,2%Est505.654 +0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.944 -1,1%Euro1,1616 -0,1%Öl66,43 +0,5%Gold4.030 -0,2%
Drittes Quartal

Nordex-Aktie dennoch tiefer: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

09.10.25 09:18 Uhr
Nordex-Aktie in dennoch im Minus: Auftragsvolumen nach Leistung wächst um 26 Prozent | finanzen.net

Nordex hat im dritten Quartal bezogen auf die installierte Gesamtleistung rund 26 Prozent mehr Projektgeschäft verbucht als im Vorjahr - bei weitgehend stabilen Preisen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,08 EUR -0,52 EUR -2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Windanlagenhersteller meldete ein Ordervolumen von insgesamt 2.170 Megawatt Turbinen-Leistung für die Monate Juli bis September - nach 1.726 Megawatt im Vorjahr.

Der durchschnittlichen Verkaufspreis pro Megawatt Leistung (ASP) belief sich im dritten Quartal 2025 auf 0,93 Millionen Euro nach 0,92 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der leichte Anstieg sei in erster Linie auf den Projektumfang und regionale Mixeffekte zurückzuführen, hieß es. Insgesamt seien die Preise stabil geblieben.

Nordex-Vorstandschef Jose Luis Blanco sagte, er sei "zuversichtlich, dass wir diesen positiven Trend auch im vierten Quartal fortsetzen können". Bezogen auf die ersten neun Monate stieg das Auftragsvolumen nach installierter Leistung um 31 Prozent.

Nordex-Aktie im Minus

Die Aktien von Nordex geben am Donnerstag via XETRA zeitweise 1,62 Prozent auf 23,14 Euro nach. Am Mittwoch waren sie in der Spitze mit 23,96 Euro auf den höchsten Stand seit April 2021 geklettert.
Der Hersteller von Windturbinen übertraf im dritten Quartal mit Aufträgen mit einer Gesamtleistung von 2,2 Gigawatt die Markterwartungen. Die Konsensschätzung lautet auf eine Leistung von knapp 2 Gigawatt.

Das Unternehmen profitiere von Makrotrends wie Elektrifizierung und Energiebedarf für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, schrieb Analyst Leon Mühlenbruch von mwb Research. Gleichzeitig halte sich die Konkurrenz aus China in Grenzen.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

mehr Analysen