DAX24.642 +0,2%Est505.647 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,77 -3,0%Nas23.043 +1,1%Bitcoin104.654 -1,4%Euro1,1611 -0,2%Öl66,46 +0,6%Gold4.040 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Ottobock BCK222 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX nach neuem Allzeithoch freundlich -- Asiens Börsen im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- NVIDIA, BYD, HSBC, Gerresheimer, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Polkadot-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KORREKTUR/IPO: Ottobock startet an der Börse

09.10.25 10:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ottobock
69,35 EUR -3,05 EUR -4,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Es wird klargestellt, dass Douglas im März 2024 rpt 2024 an die Börse ging.)

DUDERSTADT/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Prothesenhersteller Ottobock sollen von Donnerstag (09.00 Uhr) an Frankfurter Börse gehandelt werden. Der Konzern aus dem südniedersächsischen Duderstadt bei Göttingen ist vor allem für seine Prothesen und technische Unterstützung der Paralympics bekannt. Vorab zeigten Anleger großes Interesse an den Papieren, die für 66 Euro je Stück angeboten werden sollen. Ottobock - nach eigenen Angaben Weltmarktführer für Prothesen - erhofft sich einen möglichen Erlös von bis zu 808 Millionen Euro.

Wer­bung

Nach Angaben von Ottobock werden rund 12,2 Millionen Aktien ausgegeben. Sie sollen im sogenannten Prime Standard gehandelt werden. Damit erfüllen sie die Voraussetzungen, um etwa in der DAX-Indexfamilie gelistet zu werden. Sollte alles gut gehen für Ottobock, dann wäre es der größte Börsengang in Frankfurt seit dem von Douglas im März 2024./xma/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ottobock

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ottobock

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Ottobock

DatumMeistgelesen
Wer­bung