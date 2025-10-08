Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 23,92 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:44 Uhr 3,1 Prozent auf 23,92 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,92 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 193.715 Nordex-Aktien den Besitzer.
Bei 23,92 EUR markierte der Titel am 08.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 56,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,051 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,42 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 28.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,689 EUR je Aktie belaufen.
Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Nordex-Aktie steigt: 189-Megawatt-Aufträge aus der Ukraine
TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
