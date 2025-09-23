Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag im Plus

So bewegt sich Nordex

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 21,44 EUR zu.

Um 15:49 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 21,44 EUR. Bei 21,56 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 169.147 Nordex-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 8,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 104,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 hat Nordex die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 16.11.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

