Profitabler USDT-Einstieg?

Wäre eine Tether-Kapitalanlage von vor 1 Jahr rentabel gewesen?

24.09.25 19:43 Uhr
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Tether-Engagements gewesen.

USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1,0004 USD 0,0002 USD 0,02%
Gestern vor 1 Jahr notierte Tether bei 0,9999 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hat, hat nun 100,01 Tether im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,02 USD, da sich der Wert eines Coins am 23.09.2025 auf 1,000 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,02 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von USDT liegt derzeit bei 0,9978 USD und wurde am 01.01.2025 erreicht. Bei 1,002 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

