Nordex Aktie News: Nordex verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,12 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,30 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 329.364 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 22,42 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,692 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

