Rentable DOGE-Anlage?

So lukrativ wäre ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren gewesen

24.09.25 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Dogecoin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,2455 USD 0,0079 USD 3,31%
Charts|News

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000152 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 656.469,51 DOGE-Coins Die gehaltenen Dogecoin wären am 23.09.2025 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0,2376 USD 155.992,20 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +155.892,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 02.10.2024 erreicht und liegt bei 0,1047 USD. Am 08.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com