So lukrativ wäre ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren gewesen
So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Dogecoin Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000152 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 656.469,51 DOGE-Coins Die gehaltenen Dogecoin wären am 23.09.2025 bei einem DOGE-USD-Kurs von 0,2376 USD 155.992,20 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +155.892,20 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von DOGE wurde am 02.10.2024 erreicht und liegt bei 0,1047 USD. Am 08.12.2024 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,4673 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere News
Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com