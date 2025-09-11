Aktienempfehlung BMW-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktieneinstufung

Das BMW-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Michael Punzet genauer unter die Lupe genommen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW bei einem fairen Aktienwert von 98 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. BMW überlasse seit längerem bei den meisten Modellen dem Kunden die Wahl der Antriebsart. Die Einführung der "Neuen Klasse" sieht Punzet als Startpunkt einer Margenerholung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:36 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 85,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.226 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 14,6 Prozent zu.

