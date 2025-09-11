DAX23.524 -0,6%ESt505.440 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.014 -1,6%Euro1,1752 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.757 +0,5%
DAX gibt nach -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Trump-Regierung senkt EU-Autozölle -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Medizinaktien, BYD, Plug Power, Novo Nordisk, Rheinmetall im Fokus
Aktieneinstufung

Aktienempfehlung BMW-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

25.09.25 12:52 Uhr
Aktienempfehlung BMW-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse | finanzen.net

Das BMW-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Michael Punzet genauer unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
85,50 EUR 0,62 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW bei einem fairen Aktienwert von 98 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. BMW überlasse seit längerem bei den meisten Modellen dem Kunden die Wahl der Antriebsart. Die Einführung der "Neuen Klasse" sieht Punzet als Startpunkt einer Margenerholung.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:36 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 85,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223.226 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 14,6 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
12:51BMW KaufenDZ BANK
24.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
