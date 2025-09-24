Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Donnerstagmittag ins Plus
Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 21,88 EUR.
Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 21,88 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 22,14 EUR. Bei 21,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 136.436 Nordex-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2025 auf bis zu 23,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 6,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie aus.
Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 16.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nordex-Aktie im Plus: Turbinen-Lieferung nach Spanien
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Nordex-Aktie gesucht: Auftrag für Anlagen auf Prüfgelände von Mercedes-Benz
