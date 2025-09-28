Zahlst Du zu viel bei Deinem Broker? 8 Depot-Anbieter im Gebührencheck!

Ordergebühren

Ordergebühren sind ein wichtiger Kostenfaktor - vor allem für aktive Anleger oder bei hohen Anlagesummen. Wir machen den Kostencheck und vergleichen beliebte Anbieter. Lohnt sich ein Depotwechsel?

Werbung

Kostenfalle Ordergebühren?

Bei vielen Depot-Anbietern – vor allem Banken bzw. Direktbanken – fallen pro Order Grundgebühren plus prozentuale Provisionen an. Wer häufig handelt oder größere Summen investiert, zahlt schnell dreistellige Beträge im Jahr. Geld, das für den Vermögensaufbau fehlt.

Wir haben die Standard-Ordergebühren von acht Anbietern unter die Lupe genommen – darunter Direktbanken und populäre On­line-Bro­ker:





Trade Republic

Orderprovision:

1,00 Euro

(zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.:

1,00 / 1,00 Euro



flatex

Orderprovision:

ab 5,90 Euro

(zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.:

5,90 Euro / unbegrenzt1

1) Ab 40.000 Euro wird für den überstei­genden Teil eine Zusatz­provision von 0,04 % fällig (nur Handels­plätze USA und Kanada) DKB

Orderprovision:

ab 10,00 Euro2

(zzgl. Spreads) Orderprovision Min. / Max.:

10,00 / 30,00 Euro

2) bis 5.000,00 Euro: 10,00 Euro / ab 5.000,01 Euro: 15,00 Euro / ab 20.000,01 Euro: 30,00 Euro Orderprovision ING

Orderprovision:

4,90 Euro

+ 0,25 % des Ordervolumens Orderprovision Min. / Max.:

4,90 / 69,90 Euro (zzgl. Spreads)



comdirect

Orderprovision:

4,90 Euro

+ 0,25 % des Ordervolumens Orderprovision Min. / Max.:

9,90 / 59,90 Euro (zzgl. Spreads)



Consorsbank

Orderprovision:

4,95 Euro

+ 0,25 % des Ordervolumens Orderprovision Min. / Max.:

9,95 / 69,00 Euro (zzgl. Spreads)3

3) Über 25 bzw. über 500 Orders p.a. gelten vergünstigte Konditionen S Broker

Orderprovision:

4,99 Euro

+ 0,25 % des Ordervolumens4 Orderprovision Min. / Max.:

8,99 / 54,99 Euro (zzgl. Spreads)

4) Orderprovision für 'Standard­order'; bei 'Sofort­orders' 3,99 Euro + 0,25 % (zzgl. Spreads) ohne Minimum­provision finanzen.net zero

Orderprovision:

Keine Grundgebühr,

0,0 % des Ordervolumens5 Orderprovision Min. / Max.:

0,00 / 0,00 Euro (zzgl. Spreads)

5) Auf Orders unter 500 Euro wird 1 Euro Minder­mengen­zuschlag erhoben

Wie unterscheiden sich die Ordergebühren der Anbieter? Eine Beispielrechnung

Um zu verdeutlichen, wie Ordergebühren ins Gewicht fallen können, gehen wir exemplarisch von einer Handelsaktivität von 20 Orders im Jahr zu je 10.000 Euro Ordervolumen aus. Wenden wir nun die Preiskonditionen der acht Depot-Anbieter auf dieses Fallbeispiel an:

Anmerkung: exemplarischer Vergleich bei 20 Orders im Jahr zu je 10.000 Euro Ordervolumen – ohne Berücksichtigung externer Kosten wie Börsen- oder Maklergebühren, zeitlich befristeter Aktionsangebote oder spezieller Rabatte für ausgewählte Nutzergruppen. (Stand: 16.09.2025).

* Nicht alleinig

Der Vergleich zeigt: Die Spannweite zwischen den Anbietern ist enorm und Ordergebühren können erhebliche Kosten verursachen. Dabei sind Online- und Neo­broker tendenziell günstiger als klassische Direktbanken. Aber: Selbst ein populärer Neo­broker wie Trade Republic erhebt Ordergebühren - und ist damit nicht der günstigste Anbieter. Nur bei finanzen.net zero zahlst Du dauerhaft 0 € pro Order (zzgl. Spreads). Grund genug für die Stiftung Warentest, finanzen.net zero als "Kostensieger" auszuzeichnen (Ausgabe 11/2024).

Informiere Dich hier über den günstigen Broker finanzen.net zero





Lohnt sich ein Wechsel?

Wenn Du:

je nach Ordervolumen bis zu mehrere Hundert Euro pro Jahr sparen willst,

willst, zusätzlich auf Depot- oder Handelsplatzgebühren verzichten willst,

willst, Ak­tien–Depot, E­T­F–Spar­plan, Deri­vate–Handel, Kryp­to–Wallet und innovative Tra­ding–Tools einfach und smart auf einer modernen Plattform verwalten willst,

dann lohnt sich der Wechsel zu finanzen.net zero. Das geht übrigens ganz einfach – in nur 4 Schritten: Depot eröffnen, Ident-Verfahren absolvieren, Startkapital einzahlen, loslegen!