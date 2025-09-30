DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,24 -0,6%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.274 -0,6%Euro1,1725 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.807 +1,2%
Goldpreis: Zum Wochenauftakt ein neues Rekordhoch
DAX aktuell

Neue Handelswoche voraus: DAX dürfte zunächst kleine Startgewinne einfahren

29.09.25 07:43 Uhr
Zum Start in die neue Handelswoche ist mit einer weiter freundlichen Tendenz zu rechnen. Was für Bewegung sorgen dürfte.

DAX 40
23.739,5 PKT 204,6 PKT 0,87%
Der DAX hatte am Freitag 0,87 Prozent stärker bei 23.739,47 Zählern geschlossen und dürfte diese Tendenz auch zum Wochenstart fortsetzen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Ende der Konsolidierung?

Mit der Erholung seit Freitag macht der Leitindex den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung. Während die US-Indizes in der Vorwoche weitere Rekorde erreichten, wartet der DAX seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Als nächste Charthürden warten die 100- und 50-Tage-Linien etwas über 23.900 Punkten

Konjunkturdaten voraus

Datenseitig im Fokus stehen in der neuen Woche aus den USA die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht zum Wochenabschluss.

Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - steht ein alljährliches US-Problem wieder im Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so der Commerzbank-Experte Martin Hartmann.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

