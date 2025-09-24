Nordex Aktie News: Nordex gibt am Freitagvormittag nach

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,72 EUR.

Um 09:03 Uhr rutschte die Nordex-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 21,72 EUR ab. Die Nordex-Aktie sank bis auf 21,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.047 Nordex-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 7,92 Prozent Luft nach oben. Bei 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 51,75 Prozent Luft nach unten.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,42 EUR aus.

Am 28.07.2025 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,690 EUR je Aktie belaufen.

