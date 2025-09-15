DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1790 +0,2%Öl67,53 +0,1%Gold3.686 +0,2%
Vor Fed-Entscheid: DAX wenig bewegt erwartet -- Märkte in Fernost uneins -- Gold weiter in Rekordlaune -- Microsoft belohnt Anleger mit höherer Dividende -- Continental, VW, BVB im Fokus
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September

16.09.25 06:19 Uhr
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:

===

+ DAX

AUFNAHME

- Gea Group

- Scout24

HERAUSNAHME

- Porsche AG

- Sartorius

+ MDAX

AUFNAHME

- Fielmann

- Porsche AG

- Sartorius

HERAUSNAHME

- Evotec

- Gea Group

- Scout24

+ SDAX

AUFNAHME

-1&1

-Evotec

HERAUSNAHME

- Fielmann

- SGL Carbon

+ TECDAX

AUFNAHME

- 1&1

HERAUSNAHME

- Formycon

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Argenx

- Deutsche Bank

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Nokia

- Pernod Ricard

- Stellantis

+ STOXX-50

AUFNAHME

- BBVA

- Rheinmetall

HERAUSNAHME

- BASF

- Mercedes-Benz

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Abivax

- Camurus

- Flatexdegiro

- Fraport

- Nordex

- Unicaja Banco

- Zegona Communications

HERAUSNAHME

- Banca Popolara di Sondrio

- Carl Zeiss Meditec

- Computacenter

- Embracer Group

- Gerresheimer

- Redcare Pharmacy

- Verallia

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Burberry

- Metlen Energy & Metals

HERAUSNAHME

- Taylor Wimpey

- Unite Group

+ ATX-20

AUFNAHME

- Porr

- Strabag

HERAUSNAHME

- Mayr-Melnhof Karton

- Telekom Austria

+ S&P-500

AUFNAHME

- AppLovin

- Robinhood Markets

- Emcor Group

HERAUSNAHME

- MarketAxess Holdings

- Caesars Entertainment

- Enphase Energy

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)

