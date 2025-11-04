JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstag. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte November gerichtet. Die jüngste Kurskorrektur biete eine gute Einstiegschance im Hinblick darauf./rob/ag/niw

