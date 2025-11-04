DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
1.765,00 EUR +54,50 EUR +3,19 %
STU
Marktkap. 79,33 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Rheinmetall AG
1.765,00 EUR 54,50 EUR 3,19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstag. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte November gerichtet. Die jüngste Kurskorrektur biete eine gute Einstiegschance im Hinblick darauf./rob/ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.750,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.765,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,48%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.153,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:06 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
29.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Hohe Nachfrage Rheinmetall-Aktie legt zu: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie legt zu: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
finanzen.net Rheinmetall-Aktie im Chartcheck: Candlestick bearish Harami
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Rheinmetall drehen nach oben ab
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Aufwind
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
Novinite Bulgaria Partners with Rheinmetall to Build High-Tech Arms Plant and Create 1,000 Jobs
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
