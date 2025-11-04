Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,33 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Die Düsseldorfer hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstag. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte November gerichtet. Die jüngste Kurskorrektur biete eine gute Einstiegschance im Hinblick darauf./rob/ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.750,00 €
|Abst. Kursziel*:
28,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.765,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,48%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.153,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
