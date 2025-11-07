Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1.703,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1.703,50 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.686,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.697,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.829 Stück gehandelt.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2024 bei 491,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,33 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.153,00 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 EUR, nach 1,43 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,39 EUR je Aktie belaufen.

