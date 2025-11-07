DAX23.492 -1,0%Est505.563 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,45 -3,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.853 -1,0%Euro1,1564 +0,1%Öl63,82 +0,4%Gold3.998 +0,5%
Countdown für Entscheidung über Kampfjet-Projekt FCAS läuft

07.11.25 13:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,05 EUR -2,15 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dassault Aviation SA
271,00 EUR 1,00 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
365,00 EUR 2,60 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAFRAN S.A.
300,90 EUR -1,80 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Über die Zukunft des milliardenschweren deutsch-französisch-spanischen Kampfjet-Projekts FCAS soll wie geplant bis Jahresende entschieden werden. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf Nachfrage in Berlin. Er habe sich erst in dieser Woche mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) darüber ausgetauscht. "Wir halten an dem Plan fest, bis zum Ende des Jahres eine Entscheidung zu treffen. Ganz egal, wie die aussieht, es wird bis zum Ende des Jahres eine Entscheidung geben."

Krisentreffen im Oktober fand nicht statt

Ursprünglich war für Oktober in Berlin ein Treffen der drei Partner vereinbart. Das fand bisher nicht statt. Er könne nicht sagen, ob und wann es dieses gebe, sagte Pistorius. Seine französische Amtskollegin habe in einem Telefonat in der vergangenen Woche bekundet, an dem Projekt festhalten zu wollen.

"Aber das ist ja, wie wir alle wissen, nicht alleine eine Frage, die der französische Staat entscheidet, sondern wo auch eben Herr Trappier von Dassault eine offenkundig zentrale Rolle spielt, zumindest in der öffentlichen Kommunikation."

Éric Trappier ist Chef des franzöischen Herstellers Dassault Aviation, der gemeinsam mit Airbus Deutschland und dem spanischen Unternehmen Indra an FCAS beteiligt sein soll. Im Sommer hieß es von deutscher Seite, die Erwartung sei, dass sich Dassault "an die bestehenden Vereinbarungen hält". Danach sollen die drei Unternehmen jeweils zu einem Drittel an dem Projekt beteiligt werden. Früheren Berichten zufolge strebt Dassault 80 Prozent an, was für Deutschland nicht infrage kommt.

FCAS, dessen Gesamtkosten auf einen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt werden, soll eigentlich von 2040 an den Kampfjet Eurofighter ablösen. Das Luftkampfsystem soll im Verbund mit unbewaffneten und bewaffneten Drohnen fliegen und ist insofern mehr als ein Kampfflugzeug./jr/DP/mis

