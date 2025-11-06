DAX23.999 -0,2%Est505.662 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,32 +1,2%Gold4.013 +0,8%
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Vormittag zu

06.11.25 09:22 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 1.739,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.746,00 EUR 34,50 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.739,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.748,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.730,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.008 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,44 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 272,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,37 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.153,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,90 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

