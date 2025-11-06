Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Vormittag zu

Rheinmetall im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 1.739,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 1.739,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.748,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.730,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.008 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,44 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 272,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,37 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.153,00 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,90 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 2,23 Mrd. EUR eingefahren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

