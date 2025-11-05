DAX23.827 -0,5%Est505.629 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.789 +0,3%Euro1,1491 ±0,0%Öl64,19 -0,3%Gold3.964 +0,8%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Profil
Notierung im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall

05.11.25 12:04 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 1.709,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 1.709,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.704,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.718,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.996 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 464,70 EUR am 05.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,81 Prozent wieder erreichen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,37 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.153,00 EUR.

Rheinmetall gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
