Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Rheinmetall
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 1.709,00 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 1.709,00 EUR. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.704,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.718,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 33.996 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 17,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 464,70 EUR am 05.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,81 Prozent wieder erreichen.
Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,37 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.153,00 EUR.
Rheinmetall gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall-Aktie tiefer: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls in Rot
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
So stuften die Analysten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat ein
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen