Joint Venture von Rheinmetall und Leonardo erhält ersten Auftrag
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Das paritätische Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Leonardo hat einen ersten Auftrag aus Italien erhalten. Wie Rheinmetall mitteilte, hat die italienische Armee die Lieferung des ersten Loses über 21 Schützenpanzer im Rahmen des "Armoured Army Combat System"-Programms in Auftrag gegeben. Die Auslieferung soll Ende des Jahres beginnen.
"Dieser erste gemeinsame Auftrag nach der Entscheidung für ein Joint Venture zwischen Rheinmetall und Leonardo ist ein wichtiger Meilenstein", sagte David Hoeder, Executive Chairman von Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. "Er bringt die beiden Unternehmen sowie zwei der größten Länder Europas näher zusammen. Zusammenarbeit ist keine Option mehr - sie ist essenziell für die strategische Souveränität Europas."
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/thl
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 04:38 ET (09:38 GMT)
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen