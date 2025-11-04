Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag leichter

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 1.732,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 1.732,50 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.718,50 EUR. Mit einem Wert von 1.746,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 78.063 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.008,00 EUR markierte der Titel am 03.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 73,23 Prozent Luft nach unten.

Rheinmetall-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.153,00 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,43 Mrd. EUR – ein Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,62 EUR je Aktie aus.

