Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 1.702,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1.702,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.718,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.701,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.715,00 EUR. Bisher wurden heute 7.602 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 72,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.174,44 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 104,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

