DAX24.164 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.999 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag um Nulllinie

03.11.25 09:22 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 1.702,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.756,00 EUR 50,00 EUR 2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 1.702,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.718,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.701,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.715,00 EUR. Bisher wurden heute 7.602 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 17,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 463,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 72,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.174,44 EUR aus.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,43 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 104,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

So stuften die Analysten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat ein

TKMS-Aktie volatil: Führen Rheinmetall, RENK und HENSOLDT das Rüstungsrennen an?

Anleger halten sich bei TKMS-Aktie zurück - Starke Konkurrenz durch RENK, Rheinmetall, HENSOLDT & Co.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen