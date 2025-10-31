DAX24.004 -0,5%Est505.679 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.895 +1,5%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,67 -0,1%Gold4.004 -0,9%
Notierung im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag nahezu unverändert

31.10.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 1.704,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.720,00 EUR 22,50 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 1.704,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.710,00 EUR an. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.700,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.708,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.357 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 463,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,38 EUR. Im Vorjahr erhielten Rheinmetall-Aktionäre 8,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 2.174,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn 2029 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 104,51 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
