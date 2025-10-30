Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1.709,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 1.709,50 EUR ab. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.701,50 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.729,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.688 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 463,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 72,87 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,38 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.174,44 EUR.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,43 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2029 104,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

