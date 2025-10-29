Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 1.731,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 1.731,00 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 1.723,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.742,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 52.557 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 04.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 463,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 273,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,37 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2.174,44 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,55 EUR im Jahr 2025 aus.

