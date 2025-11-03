Rheinmetall produziert in Rumänien ab 2028 Treibladungspulver
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Angesichts der Engpässe bei Treibladungspulver baut der Rüstungskonzern Rheinmetall die Kapazitäten weiter aus. Mit dem rumänischen Unternehmen Pirochim Victoria wird ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Treibladungspulver und von modularen Treibladungen gegründet, wie der Düsseldorfer DAX-Konzern mitteilte. Die Gesamtinvestitionen für das Pulverwerk belaufen sich auf mehr als 500 Millionen Euro. Rheinmetall werde 51 Prozent an dem Unternehmen halten, Pirochim Victoria den Rest.
Mit der Fertigungsstätte in Rumänien mache das Unternehmen "einen weiteren Schritt nach vorne" und komme dem Ziel näher, bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von 20.000 Tonnen Treibladungspulver zu erreichen, so Rheinmetall-CEO Armin Papperger laut Mitteilung. Das Werk soll eine jährliche Produktionskapazität von rund 300.000 modularen Treibladungen haben, wofür etwa 750 Tonnen Pulver benötigt würden. Darüber hinaus sollen 200 Tonnen Treibladungspulver für den lokalen Bedarf hergestellt werden.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen