Rheinmetall produziert in Rumänien ab 2028 Treibladungspulver

DOW JONES--Angesichts der Engpässe bei Treibladungspulver baut der Rüstungskonzern Rheinmetall die Kapazitäten weiter aus. Mit dem rumänischen Unternehmen Pirochim Victoria wird ein Gemeinschaftsunternehmen zur Herstellung von Treibladungspulver und von modularen Treibladungen gegründet, wie der Düsseldorfer DAX-Konzern mitteilte. Die Gesamtinvestitionen für das Pulverwerk belaufen sich auf mehr als 500 Millionen Euro. Rheinmetall werde 51 Prozent an dem Unternehmen halten, Pirochim Victoria den Rest.

Mit der Fertigungsstätte in Rumänien mache das Unternehmen "einen weiteren Schritt nach vorne" und komme dem Ziel näher, bis 2030 eine jährliche Produktionskapazität von 20.000 Tonnen Treibladungspulver zu erreichen, so Rheinmetall-CEO Armin Papperger laut Mitteilung. Das Werk soll eine jährliche Produktionskapazität von rund 300.000 modularen Treibladungen haben, wofür etwa 750 Tonnen Pulver benötigt würden. Darüber hinaus sollen 200 Tonnen Treibladungspulver für den lokalen Bedarf hergestellt werden.

November 03, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)