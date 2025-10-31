Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Freitagnachmittag

Rheinmetall im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.714,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 1.714,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.725,50 EUR. Bei 1.708,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.795 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 14,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 463,80 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 72,95 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2.174,44 EUR an.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 104,51 EUR je Rheinmetall-Aktie.

