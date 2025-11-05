Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag leichter

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.718,00 EUR ab.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 1.718,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.711,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1.718,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.538 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 14,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 464,70 EUR. Mit Abgaben von 72,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 11,37 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2.153,00 EUR aus.

Rheinmetall gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,77 Prozent auf 2,43 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie tiefer: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls in Rot

Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus

So stuften die Analysten die Rheinmetall-Aktie im vergangenen Monat ein