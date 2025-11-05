DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

05.11.25 16:08 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1.724,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Rheinmetall AG
1.705,00 EUR -26,50 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 1.724,00 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.693,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.718,00 EUR. Zuletzt wechselten 82.251 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2.008,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 14,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 464,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 270,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,37 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.153,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 29,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
