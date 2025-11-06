Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 1.765,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.781,50 EUR. Bei 1.730,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 121.929 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2.008,00 EUR erreichte der Titel am 03.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 12,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 466,70 EUR fiel das Papier am 06.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,37 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.153,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.03.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall und Leonardo erhalten ersten gemeinsamen Auftrag - Aktien dennoch schwach, auch RENK und HENSOLDT fallen

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rheinmetall von vor einem Jahr eingefahren

Rheinmetall-Aktie tiefer: Bernstein lässt Einstufung auf 'Market-Perform' - HENSOLDT und RENK ebenfalls in Rot