Rheinmetall Aktie
Marktkap. 79,33 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sorgten stabile Ergebnisse im dritten Quartal für etwas Erleichterung vor dem Mitte November anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen. Die von manchen befürchtete Anpassung der Prognose, die sich zuletzt auch im Aktienkurs widerspiegele, sei ausgeblieben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.705,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.748,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,72%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.153,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research