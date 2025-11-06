DAX24.028 -0,1%Est505.667 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 -2,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,95 +0,6%Gold4.012 +0,8%
Kartellverdacht

EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien in Rot

06.11.25 12:27 Uhr
EU startet Verfahren gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Milliardenstrafe voraus? - Aktien verlieren | finanzen.net

Die EU-Kommission prüft Kartellvorwürfe gegen Deutsche Börse und Nasdaq. Drohen Milliardenstrafen?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
210,30 EUR -9,90 EUR -4,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nasdaq Inc
72,79 EUR -1,44 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.499,8 PKT 151,2 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen

Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß hat die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Demnach soll geprüft werden, ob sie mit Abstimmungen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten im Europäischen Wirtschaftsraum gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.

Die Aktien der Deutschen Börse fielen auf die Nachrichten hin um gut vier Prozent, die der Nasdaq Inc um vorbörslichen US-Handel um fast zwei Prozent.

Die Kommission befürchtet, dass die Unternehmen die Nachfrage aufgeteilt, die Preise koordiniert und vertrauliche Geschäftsinformationen ausgetauscht haben könnten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte das Verhalten gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen, die Kartelle und wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken verbieten, hieß es von der Behörde weiter. Wettbewerbswidrige Vereinbarungen und wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken könnten das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes beeinträchtigen.

Die EU-Kommission schrieb, sie werde ihre eingehende Untersuchung mit "Priorität" durchführen. Zugleich betonte sie, die Einleitung des förmlichen Untersuchungsverfahrens lasse keine Rückschlüsse auf dessen Ergebnis zu. Die Kommission überwacht, ob die Wettbewerbsregeln in der EU eingehalten werden.

Unangekündigte Inspektion

Im September 2024 hatte die EU-Kommission eine unangekündigte Inspektion bei der Deutschen Börse und der Nasdaq durchgeführt. Damals war es nach Angaben der Behörde um Finanzderivate gegangen. Um welche Finanzderivate es sich dabei genau handelt, erwähnte die Brüsseler Behörde damals nicht.

Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem zugrunde liegenden Basiswert wie Aktien, Rohstoffe, Zinsen oder Währungen ableitet. Damit können Akteure an den Finanzmärkten auf Kursgewinne spekulieren oder Geschäfte absichern.

Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 6,41 Prozent tiefer bei 205,80 Euro, während Nasdaq-Titel vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,81 Prozent auf 84,01 US-Dollar abgeben.

/rdz/als/DP/mis

BRÜSSEL (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Nasdaq und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

