EU-Kommission ermittelt gegen Deutsche Börse und Nasdaq - Aktien in Rot
Die EU-Kommission prüft Kartellvorwürfe gegen Deutsche Börse und Nasdaq. Drohen Milliardenstrafen?
Werte in diesem Artikel
Wegen des Verdachts auf einen Kartellverstoß hat die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq eingeleitet. Demnach soll geprüft werden, ob sie mit Abstimmungen im Bereich der Notierung, des Handels und des Clearings von Finanzderivaten im Europäischen Wirtschaftsraum gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen haben, wie die Brüsseler Behörde mitteilte.
Die Aktien der Deutschen Börse fielen auf die Nachrichten hin um gut vier Prozent, die der Nasdaq Inc um vorbörslichen US-Handel um fast zwei Prozent.
Die Kommission befürchtet, dass die Unternehmen die Nachfrage aufgeteilt, die Preise koordiniert und vertrauliche Geschäftsinformationen ausgetauscht haben könnten. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte das Verhalten gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen, die Kartelle und wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken verbieten, hieß es von der Behörde weiter. Wettbewerbswidrige Vereinbarungen und wettbewerbsbeschränkende Geschäftspraktiken könnten das Funktionieren des europäischen Binnenmarktes beeinträchtigen.
Die EU-Kommission schrieb, sie werde ihre eingehende Untersuchung mit "Priorität" durchführen. Zugleich betonte sie, die Einleitung des förmlichen Untersuchungsverfahrens lasse keine Rückschlüsse auf dessen Ergebnis zu. Die Kommission überwacht, ob die Wettbewerbsregeln in der EU eingehalten werden.
Unangekündigte Inspektion
Im September 2024 hatte die EU-Kommission eine unangekündigte Inspektion bei der Deutschen Börse und der Nasdaq durchgeführt. Damals war es nach Angaben der Behörde um Finanzderivate gegangen. Um welche Finanzderivate es sich dabei genau handelt, erwähnte die Brüsseler Behörde damals nicht.
Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem zugrunde liegenden Basiswert wie Aktien, Rohstoffe, Zinsen oder Währungen ableitet. Damit können Akteure an den Finanzmärkten auf Kursgewinne spekulieren oder Geschäfte absichern.
Die Deutsche Börse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 6,41 Prozent tiefer bei 205,80 Euro, während Nasdaq-Titel vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 1,81 Prozent auf 84,01 US-Dollar abgeben.
/rdz/als/DP/mis
BRÜSSEL (dpa-AFX)
Übrigens: Nasdaq und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Deutsche Börse News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
Analysen zu Deutsche Börse AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2025
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|08.10.2025
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.2020
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.2020
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.2019
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen