EQS-Adhoc: BayWa AG: Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe unterzeichnet

BayWa AG: Verträge für Verkauf von Cefetra mit neuer Investorengruppe unterzeichnet



24.12.2025 / 00:09 CET/CEST

München, 23. Dezember 2025 - BayWa Agrar Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der BayWa AG, hat heute mit einem Konsortium aus mehreren namenhaften Investoren den Verkauf sämtlicher Anteile an dem Agrarhändler Cefetra Group B.V. („Cefetra“) vereinbart.

Der vereinbarte Kaufpreis beträgt ca. 125 Mio. Euro. Davon sollen 80 Mio. Euro bei Vollzug (Closing) gezahlt werden und weitere 45 Mio. Euro spätestens am späteren der beiden Zeitpunkte: 30. April 2026 oder 90 Tage nach Closing. Wenn der Käufer den gestundeten Teil des Kaufpreises früher zahlt, reduziert sich dieser zeitlich gestaffelt um bis zu 5 Mio. Euro. Durch die Rückführung von Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Refinanzierung der Cefetra durch den Käufer fließen der BayWa AG außerdem weitere ca. 62 Mio. Euro zu. Ferner reduzieren sich die Bankverbindlichkeiten des BayWa-Konzerns durch die Entkonsolidierung der Cefetra aus der Konzernbilanz und durch die Verwendung des Kaufpreiserlöses hauptsächlich zur Schuldentilgung um über 600 Mio. Euro.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Durchführung des Konsultationsprozesses mit dem Betriebsrat der Cefetra, der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe in Italien und des Aufsichtsrats der BayWa AG sowie des Vollzugs der Refinanzierung der Cefetra. Die Refinanzierung der Cefetra mit einem Kreditrahmen in Höhe von 600 Mio. Euro wurde von den zwei Kernbanken der Cefetra bereits zugesagt und muss im Rahmen des Vollzugs der Transaktion (Closing) umgesetzt werden. Für die Refinanzierung der Cefetra verlangen die Banken einen bestimmten Eigenkapitalzielwert von Cefetra bei Vollzug der Transaktion. Die BayWa AG hat sich verpflichtet, dafür einen Beitrag in Höhe von ca. 12 Mio. Euro an die Cefetra zu leisten. Hinsichtlich des darüber hinausgehenden Betrages, der zur Erreichung des erforderlichen Eigenkapitalzielwerts benötigt wird, hat sich der Käufer zur Erbringung einer weiteren Eigenkapitaleinlage in die Cefetra im Zusammenhang mit dem Closing verpflichtet.

Der Vorstand der BayWa AG erwartet, dass der Vollzug der Transaktion (Closing) im ersten Quartal 2026 stattfinden kann.

Mit Vollzug der Transaktion können die Zuflüsse und Entschuldungseffekte erzielt werden, die im Sanierungsgutachten der BayWa AG im Zusammenhang mit der Veräußerung vorgesehen sind.

Kontakt:Josko Radeljic, BayWa AG,Head of Investor Relations,Tel. +49 (0)89/9222-3887,E-Mail: josko.radeljic@baywa.deDr. Frank Herkenhoff, BayWa AG,Head of Corporate Communications,Tel. +49 (0)89/9222-3680,E-Mail: frank.herkenhoff@baywa.de