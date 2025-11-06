AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall unbewegt - JPMorgan: Fokus schon auf Kapitalmarkttag
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben sich am Donnerstag kaum bewegt von den Quartalszahlen des Rüstungskonzerns und Autozulieferers gezeigt. Trotz des deutlichen Abstands zum gut einen Monat alten Rekordhoch von 2.008 Euro steht im bisherigen Jahresverlauf aber immer noch ein Kurssprung von 177 Prozent zu Buche - damit führen die Aktien unangefochten die Gewinnerliste im DAX an.
David Perry von der US-Bank JPMorgan attestierte Rheinmetall erwartungsgemäße Zahlen und hatte bereits vorab mit einer moderaten Kursreaktion gerechnet. Der Fokus der Anleger liege schon auf dem Kapitalmarkttag am 18. November. Derweil biete der jüngste Kursrückgang eine günstige Einstiegsgelegenheit vor diesem wichtigen Ereignis.
Jefferies-Expertin Chloe Lemarie zeigte sich erleichtert von dem robusten Zwischenbericht und dem bestätigten Ausblick. Denn die Ängste einiger Anleger vor einer Prognosesenkung, welche die Schwäche der vergangenen Tage widerspiegele, hätten sich somit nicht bewahrheitet. Die Konsensschätzungen lägen zudem weiterhin über der Planung des Unternehmens./gl/jha/
