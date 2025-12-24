SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intershop-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Intershop-Aktie bei 121,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,264 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.355,37 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 23.12.2025 auf 164,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 35,54 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net