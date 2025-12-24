DAX24.340 +0,2%Est505.752 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.524 -0,8%Euro1,1798 ±0,0%Öl62,46 ±0,0%Gold4.500 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Allianz 840400 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 TUI TUAG50 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren verdient
Tron: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht Tron: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Langfristige Investition

SPI-Papier Intershop-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intershop-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

24.12.25 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Intershop-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intershop
164,00 CHF -1,20 CHF -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Intershop-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Intershop-Aktie bei 121,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Intershop-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,264 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.355,37 CHF, da sich der Wert einer Intershop-Aktie am 23.12.2025 auf 164,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 35,54 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Intershop belief sich zuletzt auf 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intershop

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intershop

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Intershop

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intershop

DatumRatingAnalyst
04.03.2011Intershop holdVontobel Research
03.03.2011Intershop holdVontobel Research
27.08.2010Intershop holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
04.03.2011Intershop holdVontobel Research
03.03.2011Intershop holdVontobel Research
27.08.2010Intershop holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intershop nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen