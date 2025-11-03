DAX 23.965 -0,4%ESt50 5.652 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1519 +0,2%Öl 64,13 +0,9%Gold 4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
200,60 EUR -6,80 EUR -3,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,18 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

RBC Capital Markets

Heidelberg Materials Outperform

09:31 Uhr
Heidelberg Materials Outperform
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
200,60 EUR -6,80 EUR -3,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Outperform" belassen. Anthony Codling attestierte dem Baustoffkonzern am Donnerstag ein solides drittes Quartal, in dessen Folge die Jahreszielspanne eingeengt worden sei. Die in den Zahlen erkennbaren Trends schienen jenen anderer Unternehmen zu entsprechen, die vergleichbare geografische Ausrichtung hätten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Outperform

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
202,50 €		 Abst. Kursziel*:
8,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
200,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
Analyst Name:
Anthony Codling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

09:31 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
08:46 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
08:46 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
20.10.25 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: Heidelberg Materials legt im Quartal zu - Gewinnziel konkretisiert
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet im Minus
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag billiger
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Rekordjagd von Heidelberg Materials könnte zunächst enden
dpa-afx OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten ...
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen